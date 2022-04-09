У Європарламенту з'явився акаунт у твітері українською мовою

Його опублікували від імені президентки Європарламенту Роберти Мецоли. Вона зауважила, що у твітері ділитимуться останніми новинами про те, як ЄС підтримує Україну.

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Разом ми досягнемо успіху: ласкаво просимо до нової сторінки Європарламенту в Twitter українською мовою! Тут ви дізнаєтеся останні новини про те, як ЄС підтримує Україну в її боротьбі,

– зауважила Мецола.

Перший допис / Скриншот 24 каналу

Мецола раніше також зауважила, що вторгнення в Україну має стати для Росії найдорожчою помилкою в історії. Кремль має не лише поплатитися за скоєне, але й назавжди запам'ятати, до чого призводять такі дії.

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