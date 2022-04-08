Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель відвідали 8 квітня Бучу та на власні очі побачили, скільки людей вбили російські військові. Про це Зеленський заявив у своєму нічному відеозверненні, повідомляє 24 канал.

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Подробиці зустрічей з представниками ЄС

Глава держави зазначив, що цінує готовність Євросоюзу надати необхідну фінансову та технічну допомогу для документування розслідування російських злочинів.

Зеленський подякував президентці Єврокомісії за особисту залученість та сприяння у створенні спільної слідчої групи для встановлення повної правди про скоєне російськими окупантами та притягнення до відповідальності всіх винних.

Вдячний також за фінансову підтримку у 1 мільярд євро на зброю. Сьогодні ми домовилися про ще 500 мільйонів євро на оборонні потреби,

– додав президент.

Він також розповів, що з представниками ЄС говорили й про подальші кроки, аби примусити Росію до миру.

Розмови з лідерами європейських країн

Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Словаччини.

Звернувся до парламенту й народу Фінляндії, закликав місцевих політиків робити все, аби допомогу Україні. Зокрема, сприяти у тому, аби Україна отримала необхідне озброєння. Адже це є запорукою для швидшої перемоги українського народу у війні.

Будь-яке зволікання країн може означати тільки одне – політики хочуть допомогти російському керівництву більше, більше ніж українцям,

– наголосив політик.

Він зазначив, що ще не всі у світі мають таку сміливість, як Україна. Однак є справжні друзі, які допомагають так, аби захистити український народ.

Нічне звернення Зеленського за 8 квітня: дивіться відео