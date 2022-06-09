Новая цель рашистов – Литва
Провластным депутатом Евгением Федоровым предложено отменить постановление Госсовета СССР от 6.09.1991 о признании независимости Литвы.
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По мнению инициатора, "постановление государственного совета СССР является незаконным, поскольку принято неконституционным органом и с нарушением требований ряда статей конституции".
Что будет дальше?
Безумный шантаж Кремля продлится, пока не встретит надлежащий отпор Запада.
На очереди будет пересмотр послевоенных границ в Европе под любым "соусом" (как вот вымышленный "бросок" Горбачева с расширением НАТО на восток) путем признания "неконституционным" Беловежского соглашения, демонтажа Хельсинкских соглашений, денонсации договора "2+4" Германии, обжалование границ Польши и т.д.
Следовательно, отсидеться за спиной украинцев не получится. Сейчас стоит готовить общий ответ цивилизованного мира и сделать все для поражения России в Украине.
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