Новая цель рашистов – Литва

Провластным депутатом Евгением Федоровым предложено отменить постановление Госсовета СССР от 6.09.1991 о признании независимости Литвы.

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По мнению инициатора, "постановление государственного совета СССР является незаконным, поскольку принято неконституционным органом и с нарушением требований ряда статей конституции".

Что будет дальше?

Безумный шантаж Кремля продлится, пока не встретит надлежащий отпор Запада.

На очереди будет пересмотр послевоенных границ в Европе под любым "соусом" (как вот вымышленный "бросок" Горбачева с расширением НАТО на восток) путем признания "неконституционным" Беловежского соглашения, демонтажа Хельсинкских соглашений, денонсации договора "2+4" Германии, обжалование границ Польши и т.д.

Следовательно, отсидеться за спиной украинцев не получится. Сейчас стоит готовить общий ответ цивилизованного мира и сделать все для поражения России в Украине.

Счет времени давно пошел!

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