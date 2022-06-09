Помощь есть
С 24 февраля по 7 июня мы получили 6,7 млрд долларов финансовой помощи от наших западных партнеров. Из них в мае – 1,7 миллиарда долларов.
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На сегодняшний день анонсировано еще 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка для украинского бюджета!
Эти средства пойдут на зарплаты госслужащим и учителям, фактически на покрытие дефицита государственного бюджета.
Бюджетные вопросы
Конечно, наша ежемесячная потребность, чтобы покрыть дефицит бюджета, больше. При этом Украина все еще ожидает задекларированных 5 миллиардов долларов в месяц для госбюджета, что позволит прекратить покрывать дефицит печатью гривны.
Поэтому надеюсь, что в ближайшее время будут сдвиги и с этой стороны, ведь задекларирована поддержка именно в 5 миллиардов долларов ежемесячно.
Очень важно, чтобы в июне поддержка экономики продолжалась. Да, война дает о себе знать, но весь мир нас поддерживает!
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