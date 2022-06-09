Допомога є

З 24 лютого по 7 червня ми отримали 6,7 мільярда доларів фінансової допомоги від наших західних партнерів. З них у травні – 1,7 мільярда доларів.

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Наразі анонсовано ще 1,5 мільярда доларів від Світового банку для українського бюджету!

Ці кошти підуть на зарплати держслужбовцям та вчителям, фактично на покриття дефіциту державного бюджету.

Бюджетні питання

Звісно, наша щомісячна потреба аби покрити дефіцит бюджету є більшою. При цьому, Україна все ще очікує на задекларовані 5 мільярдів доларів на місяць для держбюджету, що дозволить припинити покривати дефіцит друком гривні.

Тому сподіваюсь, що найближчим часом будуть зрушення і з цього боку, адже задекларовано підтримку саме у 5 мільярдів доларів щомісяця.

Дуже важливо, щоб у червні підтримка економіки продовжувалась. Так, війна дається взнаки, але весь світ нас підтримує!