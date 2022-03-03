Рашисты оккупировали помещение ТРК "Суспільне мовлення: Херсон". По данным местной областной военно-гражданской администрации, через телевидение оккупанты планируют распространять дезинформацию о якобы "капитуляции и подписании мирного договора с Россией".

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В Херсонской ОВА подчеркнули, что это – фейк! Город не сдался и не сдастся врагу.

Россияне атакуют Херсонщину и информационно

"Оккупанты хотят дезориентировать нас, посеять панику, разуверить граждан и склонить наши войска к сдаче", – пояснили в администрации. Но им ничего не удастся.

Рашистские СМИ также разносят фейк, мол, к ним поступают обращения из Херсона с просьбой принять область в Россию. Это еще одна откровенная дезинформация.

Где херсонцам получать правдивую информацию

Сейчас крайне важно черпать информацию только из официальных источников, в частности, в телеграм-канале местных властей. Не следует распространять непроверенные факты, ведь война с оккупантами, в том числе информационная, продолжается.

Не прекращает свою работу и "Суспільне" вещание в Херсоне, сообщает "Детектор медиа". Журналисты работают удаленно и оперативно информируют все, что происходит в регионе, в соцсетях и на сайте "Суспільного".

Оккупанты захватили помещение филиала, но мы продолжаем работать и информировать,

– объяснила директор по управлению персоналом "Суспільного" Виктория Сидоренко.

Достоверные новости можно получать на волнах "Украинского радио".

Журналисты херсонского филиала "Суспільного" продолжают работать удаленно / Фото "Суспільне Херсон"

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