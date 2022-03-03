Рашисти окупували приміщення ТРК "Суспільне мовлення: Херсон". За даними місцевої обласної військово-цивільної адміністрації, через телебачення окупанти планують поширювати дезінформацію про нібито "капітуляцію та підписання мирного договору з Росією".

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У Херсонській ОВА наголосили, що це – фейк! Місто не здалося і не здасться ворогові.

Росіяни атакують Херсонщину й інформаційно

"Окупанти хочуть дезорієнтувати нас, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі", – пояснили в адміністрації. Але їм нічого не вдасться.

Рашистські ЗМІ також розносять фейк, мовляв, до них надходять звернення з Херсонщини з проханням прийняти область до Росії. Це ще одна відверта дезінформація.

Де херсонцям отримувати правдиву інформацію

Зараз украй важливо отримувати інформацію лише з офіційних джерел, зокрема в телеграм-каналі місцевої влади. Не варто поширювати неперевірені факти, адже війна з окупантами, у тому числі інформаційна, триває.

Журналісти херсонської філії Суспільного продовжують працювати віддалено / Фото Суспільне Херсон

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