Свое признание Царев сделал внезапно. Он рассказал, что у Януковича и Партии регионов, когда они еще были у власти, существовал "план развала" государства.

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Янукович планировал развалить Украину

В частности, Янукович собирался переписать конституцию, чтобы всегда оставаться президентом Украины, и таким образом спровоцировать западные области "на сепаратизм". Беглец диктатор планировал, что они взбунтуются после такой узурпации власти, и Янукович не будет мешать якобы их "отделению".

Предатель Царев рассказал о планах Януковича / Скриншот Казанского

Фактически это признание в том, что Янукович и его команда действительно были российской агентурой и имели четкий план уничтожения собственной страны,

– заметил блоггер и журналист Денис Казанский.

Около 10 лет российская пропаганда пыталась доказать, что Майдан якобы был "государственным переворотом" и "спровоцировал" войну. Будто бы, если бы Революции не было, то Янукович бы сам впоследствии ушел, и все бы было мирно и хорошо. Впрочем, своим признанием предатель Царев буквально уничтожил это многолетнее вранье и подтвердил, что у украинцев не было другого варианта, кроме того, как выходить и защищать свою страну от преступников, планировавших ее развалить.

Обратите внимание! Януковича и его главного охранника также будут заочно судить за незаконное пересечение границы в 2014-м году. Кстати, в январе 2023-го суд наконец-то разрешил арестовать беглого президента.