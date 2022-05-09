Многие уже высказались по поводу жалкого парада. Сделать это решил и советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Он тоже прокомментировал абсурдную речь Владимира Путина во время парада на Красной площади.

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Подоляк о речи Путина на параде

В своей речи Путин нёс чепуху, совершенно не соответствующую действительности. Он, как всегда, утверждал, что армия "спасает" граждан Украины и Россия "тут не при чем". Это лишь часть того, что говорил безумный лидер.

Михаил Подоляк открыто возразил на каждый из тезисов Путина, и подчеркнул, что "у этой войны не было никаких рациональных причин кроме болезненных имперских амбиций России".

Проговорим еще раз. Страны НАТО не собирались нападать на Россию. Украина не планировала атаковать Крым. Российские военные погибают, не защищая свою страну, а пытаясь оккупировать другую,

– возразил Путину Подоляк.

О чем говорил Путин в выступлении на военном параде

Глава Кремля традиционно начал свою речь с чепухи о "едином советском народе" и "исторических землях".

Жестоко войну в Украине и убийства гражданских он назвал "защитой людей Донбасса".

В больном воображении Путина россияне находятся на своей территории и "борются вместе с населением Донбасса". Похоже, агрессор "забыл" сказать, что использует мужчин из украинского Донбасса как пушечное мясо.

По словам Путина, в параде якобы участвуют военные, прибывшие из Донецка и Луганска.

Войну в Украине, или, как он говорит "спецоперацию", агрессор объяснил традиционной пропагандой, не имеющей никакого подтверждения. Мол, НАТО "готовилось к наступлению", Киев говорил о "покупке" ядерного оружия и другой подобный вздор.

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