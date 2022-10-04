Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. Он также отметил, что большинство оккупантов на территории Украины либо в плену, либо уничтожены. Мы об этом часто говорили, так оно и есть – россияне отходят, потому что деморализованы или не хватает усиления.

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"Где-то у врага есть такие подразделения, которые потеряли боеспособность на 30-50%. Сейчас мы видим, что этот процесс отступления имеет последствия – оккупантам не хватает сил в резервах", – отмечает Мусиенко.

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По словам специалиста, стоит присмотреться к маневрам российских войск – частично группировку, которая отходила с Харьковского направления, могли переместить в район Бахмута. А частично подразделения 58 армии, которая была на Запорожском направлении – их перебрасывали в район Лимана, добавляет эксперт.

Враг деморализован и слаб духом

Представьте эти маневры: с Харьковской области на Бахмут, с Запорожского направления на Лиман. Почему возникает такая ситуация на фронте – россиянам не хватает сил, чтобы удерживать всю линию фронта,

– обращает внимание Александр Мусиенко.

Пока у россиян нет откуда ждать усиления, говорит Мусиенко, потому что количество мобилизованных – поступает дозировано и в небольшом количестве, поэтому не может существенно что-то изменить на поле боя.

Военный эксперт резюмирует, что враг дезориентирован, а ситуация сейчас может развиваться по нескольким сценариям, не слишком приятных для россиян.