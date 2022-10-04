Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Він також зазначив, що більшість окупантів на території України або в полоні, або знищені. Ми про це часто говорили, так воно і є – росіяни відходять, бо деморалізовані чи не вистачає підсилення.

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"Подекуди у ворога є такі підрозділи, які втратили боєздатність на 30-50%. Зараз ми бачимо, що цей процес відступу має наслідки – окупантам не вистачає сил у резервах", – зазначає Мусієнко.

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За словами фахівця, варто придивитись до маневрів російських військ – частково угруповання, яке відходило з Харківського напрямку, могли перемістити у район Бахмуту. А частково підрозділи 58 армії, яка була на Запорізькому напрямку – їх перекидали у район Лиману, додає експерт.

Ворог деморалізований та слабкий духом

Уявіть собі ці маневри: з Харківщини на Бахмут, із Запорізького напрямку на Лиман. Чому виникає така ситуація на фронті – росіянами не вистачає сил, аби утримувати всю лінію фронту,

– звертає увагу Олександр Мусієнко.

Поки у росіян немає звідки чекати підсилення, каже Мусієнко, бо та кількість мобілізованих – надходить дозовано і у невеликій кількості, тож не може суттєво щось змінити на полі бою.

Військовий експерт резюмує, що ворог дезорієнтований, а ситуація зараз може розвиватися за кількома сценаріями, які не надто приємні для росіян.