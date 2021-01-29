До Капитолия – с пистолетом и списком сенаторов: вооруженного мужчину задержали в Вашингтоне
У здания Капитолия в Вашингтоне задержали вооруженного мужчину. Он с помощью 9-миллиметрового пистолета Sig Sauer планировал "остановить грабеж".
Источник: CNN
Также народный мститель имел при себе 20 патронов.
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Правонарушителем оказался 71-летний мужчина
Правонарушителем оказался 71-летний Деннис Вестовер из Западной Вирджинии. У мужчины при обыске нашли список сенаторов и представителей, как Конгресса США, так и правительства штата Западная Вирджиния. Владел задержанный и контактами своих потенциальных целей.
Вестовер заявил, что обеспокоен честностью выборов в стране, поэтому планирует остановить грабеж.
Он сказал, что у нас есть некоторые полярные точки зрения в стране. Он считает, была фальсификация выборов, это спорный вопрос. Также задержанный считает процесс, которым занимается – истинным и справедливым,
– объяснил офицер полиции.
Правоохранители также отметили, что добровольно Вестовер не сдавался. Поэтому нацгвардейцам пришлось выслушать немало криков в свой адрес.
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