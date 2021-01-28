После штурма Капитолия избиратели массово покидают Республиканскую партию, – СМИ
Число избирателей, зарегистрированных в Республиканской партии Соединенных Штатов, начало резко уменьшаться. После штурма Капитолия политическую силу оставили десятки тысяч людей.
Источник: The Hill
Об уменьшении количества избирателей партии свидетельствуют официальные данные, поступающие из отдельных штатов США.
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Американцы покидают Республиканскую партию
Волна "дезертирства" внутри партии может привести к проблемам для политической силы.
Более 30 тысяч избирателей, которые были зарегистрированы как члены Республиканской партии, изменили свою партийную регистрацию,
– говорится в сообщении.
Случилось это через несколько недель после того, как толпа сторонников Дональда Трампа устроила беспорядки в Вашингтоне.
Напомним, штурм Капитолия привел к объявлению импичмента Трампу и обвинения его в подстрекательстве к мятежу.
Беспорядки в Вашингтоне: коротко
- Сторонники Трампа 6 января 2021 года ворвались в Капитолий, где заседал Конгресс.
- Они пытались помешать объявлению официальных результатов выборов президента, на которых победил Джо Байден.
- В результате 5 человек погибли, многие получили ранения.
Беспорядки в США / инфографика 24 канала
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