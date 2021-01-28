Число избирателей, зарегистрированных в Республиканской партии Соединенных Штатов, начало резко уменьшаться. После штурма Капитолия политическую силу оставили десятки тысяч людей.

Источник: The Hill

Об уменьшении количества избирателей партии свидетельствуют официальные данные, поступающие из отдельных штатов США.

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Американцы покидают Республиканскую партию

Волна "дезертирства" внутри партии может привести к проблемам для политической силы.

Более 30 тысяч избирателей, которые были зарегистрированы как члены Республиканской партии, изменили свою партийную регистрацию,

– говорится в сообщении.

Случилось это через несколько недель после того, как толпа сторонников Дональда Трампа устроила беспорядки в Вашингтоне.

Напомним, штурм Капитолия привел к объявлению импичмента Трампу и обвинения его в подстрекательстве к мятежу.

Справка. В США по меньшей мере 150 человек получили обвинения из-за штурма Капитолия 6 января. Большинство обвинили в незаконном проникновении в здание и хулиганстве. Всего проверяют более 400 протестующих.

Беспорядки в Вашингтоне: коротко

Сторонники Трампа 6 января 2021 года ворвались в Капитолий, где заседал Конгресс.

Они пытались помешать объявлению официальных результатов выборов президента, на которых победил Джо Байден.

В результате 5 человек погибли, многие получили ранения.



Беспорядки в США / инфографика 24 канала