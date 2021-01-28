Кількість виборців, зареєстрованих у Республіканській партії Сполучених штатів, почала різко зменшуватися. Після штурму Капітолію політичну силу залишили десятки тисяч людей.

Джерело: The Hill

Про зменшення кількості виборців партії свідчать офіційні дані, які надходять з окремих штатів США.

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Американці покидають Республіканську партію

Хвиля "дезертирства" усередині партії може призвести до проблем для політичної сили.

Більш ніж 30 тисяч виборців, які були зареєстровані як члени Республіканської партії, змінили свою партійну реєстрацію,

– йдеться у повідомленні.

Сталося через впродовж кількох тижнів після того, як натовп прихильників Дональда Трампа влаштував заворушення у Вашингтоні.

Нагадаємо, штурм Капітолію призвів до оголошення імпічменту Трампу та звинувачення його в підбурюванні до заколоту.

Довідка. У США щонайменше 150 людей отримали обвинувачення через штурм Капітолія 6 січня. Більшість звинуватили в незаконному проникненні у будівлю та хуліганстві. Загалом перевіряють понад 400 протестувальників.

Заворушення у Вашингтоні: коротко

Прихильники Трампа 6 січня 2021 року увірвались у Капітолій, де засідав Конгрес.

Вони намагалися перешкодити оголошенню офіційних результатів виборів президента, на яких переміг Джо Байден.

У результаті 5 людей загинули, багато – отримали поранення.



Заворушення у США / Інфографіка 24 каналу