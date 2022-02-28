В КГГА снова объявили о воздушной тревоге. Столица продолжает отражать атаки российских оккупантов. Людей просят немедленно спуститься в укрытие и сидеть там, пока не будет сигнала отбоя тревоги.

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Что делать, когда объявлена ​​воздушная тревога

Включить телевизор, радиоприемник или радиотрансляцию и прослушать сообщения.

Быстро одевайтесь. Если у вас есть маленькие дети, помогите им одеться.

Закройте окна, выключите электроприборы, перекройте газ и выключите свет.

По возможности предупредите соседей о сигнале тревоги и помогите им эвакуироваться из дома.

Возьмите индивидуальные средства защиты, заранее подготовленный запас воды и продуктов, документы, карманный фонарик и экстренно направляйтесь к ближайшему укрытию.

Находитесь в хранилище до тех пор, пока вы не услышите второй сигнал сирены или сообщение на официальных источниках об отбое тревоги.

Не брезгуйте предупреждением о воздушной тревоге, ведь простые действия часто спасают!

Аптечка первой необходимости: что взять с собой в укрытие / Инфографика 24 канала

К слову, в Киеве продолжаются бои. Российские оккупанты всевозможными способами пытаются захватить столицу Украины. Во многих районах города, а также в области ведутся активные боевые действия, поэтому украинцев призывают покидать дома в крайней нужде. Когда же на улицах звучит сирена тревоги – всем необходимо спуститься в укрытие.