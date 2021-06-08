Выяснили, что оклады, которые установил Кабмин для мэров, просто мизерные. При установлении сумм правительство ориентировалось на количество населения. Правда, когда у мэра есть свое большинство в местном совете, депутаты могут дать ему надбавки.

Кстати Обеспечивать депутатов жильем является советской практикой, – Круговая

Какие зарплаты у мэров

Игорь Колыхаев, который в прошлом году в парламенте получал около 35 тысяч гривен в месяц, теперь руководит Херсоном и имеет около 16 тысяч.

Средняя зарплата мэра Запорожья Владимира Буряка на 100 тысяч больше, чем у Колыхаева.

У мэра Львова Андрея Садового средняя зарплата составляет 33,5 тысячи гривен.

Городской глава Одессы Геннадий Труханов получает чуть меньше от 23 тысяч гривен в месяц.

Мэр самого маленького областного центра Украины Ужгорода Богдан Андреев имеет 55,2 тысячи гривен в месяц. При этом он руководит общиной численностью 115,5 тысячи. Бюджет Ужгорода составляет 1,4 миллиарда гривен.

Владислав Атрошенко в Чернигове получает 63,3 тысячи гривен. Население города – 286 тысяч, а бюджет – 2,9 миллиарда гривен.

Руслан Марцинкив из Ивано-Франковска получает 39,2 тысячи. К слову, выяснили, что помощники и советники мэра этого города стоят налогоплательщикам 700 тысяч гривен в месяц.

К слову, некоторые мэры получают ниже средней зарплату. Например, глава Полтавы – 48,2 тысячи, Житомира – 29,5 тысячи, Черновцов – 49,4 тысячи, Сум – 43,9 тысячи.

Немного выше средней мэрскую зарплату имеет глава Киева Виталий Кличко — 59,5 тысячи.



Зарплаты мэров / инфографика "Чесно"

Как устанавливают размер зарплат для мэров

Отметили, что уровень и условия оплаты труда мэра определяют депутаты. Они пользуются постановлениями правительства.

Основой является должностной оклад. Он устоявшийся и утвержден постановлением Кабмина:

Мэру города с населением более миллиона человек установлен должностной оклад – 16 940 гривен,

мэрам городов с населением до 180 тысяч – 15 тысяч,

остальным – 15 900 гривен.

Кроме оклада есть доплаты. Правда, аналитики утверждают, что они к каким-то реальным достижениям, например, качество сервиса и услуг в городах, не привязываются.