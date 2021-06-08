З'ясували, що оклади, які встановив Кабмін для мерів, просто мізерні. При встановленні сум уряд орієнтувався на кількість населення. Щоправда, коли в мера є своя більшість у місцевій раді, депутати можуть дати йому надбавки.
До речі Забезпечувати депутатів житлом є радянською практикою, – Кругова
Які зарплати у мерів
- Ігор Колихаєв, який минулого року у парламенті отримував близько 35 тисяч гривень на місяць, тепер керує Херсоном та має близько 16 тисяч.
- Середня зарплата мера Запоріжжя Володимира Буряка на 100 тисяч більша, ніж у Колихаєва.
- У мера Львова Андрія Садового середня зарплата становить 33,5 тисячі гривень.
- Міський глава Одеси Геннадій Труханов отримує трохи менше від 23 тисяч гривень на місяць.
- Натомість мер найменшого обласного центру України Ужгорода Богдан Андріїв має 55,2 тисячі гривень на місяць. При цьому він керує громадою, чисельністю 115,5 тисячі. Бюджет Ужгорода становить 1,4 мільярда гривень.
- Владислав Атрошенко в Чернігові отримує 63,3 тисячі гривень. Населення міста – 286 тисяч, а бюджет – 2,9 мільярда гривень.
- Руслан Марцінків з Івано-Франківська отримує 39,2 тисячі. До слова, з'ясували, що помічники та радники мера цього міста коштують платникам податків 700 тисяч гривень на місяць.
- До слова, деякі мери отримують нижчу від середньої зарплату. Наприклад, очільник Полтави – 48,2 тисячі, Житомира – 29,5 тисячі, Чернівців – 49,4 тисячі, Сум – 43,9 тисячі.
- Трохи вищу за середню мерську зарплату має очільник Києва Віталій Кличко — 59,5 тисячі.
Зарплати мерів / Інфографіка "Чесно"
Як встановлюють розмір зарплат для мерів
Зазначили, що рівень та умови оплати праці мера визначають депутати. Вони користуються постановами уряду.
Основою є посадовий оклад. Він сталий та затверджений постановою Кабміну:
- Меру міста з населенням понад мільйон людей встановлено посадовий оклад – 16 940 гривень,
- мерам міст із населенням до 180 тисяч — 15 тисяч,
- іншим — 15 900 гривень.
Крім окладу, є доплати. Щоправда, аналітики стверджують, що вони до якихось реальних досягнень, наприклад, якість сервісу і послуг у містах, не прив’язуються.