Вона переросла у старі слабкості, а саме – доступ до безплатних благ: автомобілі, житло та закордонні поїздки. Про це розповіла журналістка та ведуча 24 каналу Тетяна Кругова.

До теми Понад 80 нардепів-мільйонерів орендують житло за бюджетні гроші, – Комітет виборців України

Хто і скільки платить за оренду житла

Вона навела кілька прізвищ і сум. Наприклад, серед найбагатших нардепів, які отримують бюджетні гроші на оренду житла, є:

Олег Воронько зі "Слуги народу" задекларував 129 мільйонів гривень;

зі "Слуги народу" задекларував 129 мільйонів гривень; позафракційний Сергій Магера – 25,5 мільйони гривень;

– 25,5 мільйони гривень; Остап Шипайло зі "Слуги народу" – 22,5 мільйонів гривень;

зі "Слуги народу" – 22,5 мільйонів гривень; Олександр Трухін зі "Слуги народу" – майже 30 мільйонів гривень.

Загалом компенсацію для оренди житла отримують 147 нардепів. І найнесправедливіше, як вважає журналістка, те, що переважна більшість із них могли б оплачувати винайм житла самостійно.

Депутатська зарплата дозволяє це робити без нашої з вами допомоги,

– наголосила Кругова.

За її словами, в Комітеті виборців порахували, що в середньому народний депутат отримує 65 – 70 тисяч гривень на місяць:

половина цих грошей – це офіційна зарплата;

інша половина – це так звані "гроші на роботу з виборцями", які депутати витрачають, як правило, на себе і жодним чином, за жодну копійку цих грошей не звітують.

"А якщо врахувати ще й особисті мільйони деяких депутатів, то орендувати можна не тільки квартиру в Києві, але й віллу десь в Іспанії. Попри це, вони все одно беруть компенсацію у держави з наших податків, можете вважати, що це ми з вами наймаємо квартиру якомусь депутату-мільйонеру", – сказала ведуча.

До речі! У квітні 2021 року депутати поздавали свої свіжі декларації. "Слуги народу" задекларували 1 мільярд 103 мільйони гривень готівки. Також майже сотня "слуг" у 2020 році купила автомобіль, квартиру або землю.

З бюджету – 20 тисяч гривень для оренди для депутатів

Вона наголосила, що в середньому щомісячно народні обранці отримують з бюджету 20 тисяч гривень для винайму житла.

Хоча вистачило б і 10 тисяч, якщо орендувати звичайну квартиру в спальному районі, але ж нашим депутатам винаймають готельні номери в саму центрі Києва – в готелях "Київ" та "Україна",

– сказала Кругова.

За словами голови Комітету виборців Олексія Кошеля, не всі депутати використовують ці готельні номери за призначенням: "Хтось із депутатів там живе, але, наскільки я знаю, досить багато депутатів використовують ці готельні номери просто як запасний робочий кабінет, хтось, скажімо, як гардеробну або щось інше".

Кругова: Забезпечувати депутатів житлом – радянська практика

А ще, як зауважила Кругова, депутатам дають службові автомобілі з водієм і "годує" їх ціла окрема державна структура. Такого вже давно немає у Європі, а може й ніколи не було.

Тобто ми знімаємо їм готельний номер в центрі Києва, а вони там навіть не живуть. Взагалі це радянська практика забезпечувати депутатів житлом.

Вона наголосила, що раніше їм взагалі давали службові квартири, які вони приватизували. Все це давно треба скасувати і осучаснити. Але це можуть зробити тільки самі депутати, якщо приймуть відповідні зміни до законів, але ніхто "не рубає гілку, на якій сидить".