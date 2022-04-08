Но люди, знакомые с кремлевскими войнами времен СССР, легко по набору закорючек определят автора военного преступления.

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Как Кремль готовил преступления

Например, теракт с МН17 тщательно готовили в Кремле. Выбрали авиакомпанию с подмоченной репутацией и рейс без граждан США. В первые минуты вбросили версию про "ополченцев", а затем десятки разных, порой противоречащих друг другу версий.

За терактом в Краматорске проглядывает почерк Кремля. Сначала вбросили версию про "ополченцев" и тут же перевели стрелки на ВСУ. Позже будут новые противоречивые версии, направленные вовне и внутрь России. И как всегда кого-то удастся обмануть.

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Как работает пропаганда

Именно пропаганда позволяет Кремлю совершать преступления у всех на виду и уходить от ответственности. Кого-то удается убедить, что виновата жертва, а у остальных можно посеять сомнения в том, что преступление действительно имело место.

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