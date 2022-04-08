Але люди, знайомі з кремлівськими війнами часів СРСР, легко за набором гачків визначать автора воєнного злочину.

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Як Кремль готував злочини

Наприклад, теракт із МН17 ретельно готували у Кремлі. Вибрали авіакомпанію з підмоченою репутацією та рейс без громадян США. У перші хвилини вкинули версію про "ополченців", а потім десятки різних версій, що часом суперечать одна одній.

За терактом у Краматорську проглядає почерк Кремля. Спочатку вкинули версію про "ополченців" і одразу перевели стрілки на ЗСУ. Пізніше будуть нові суперечливі версії, спрямовані зовні та всередину Росії. І як завжди когось вдасться обдурити.

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Як працює пропаганда

Саме пропаганда дозволяє Кремлю вчиняти злочини у всіх на очах і уникати відповідальності. Когось вдається переконати, що винна жертва, а в інших можна посіяти сумніви, що злочин справді мав місце.

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