Сенат США пізно в середу одностайно ухвалив важливий законопроєкт щодо відновлення програми часів Другої світової війни, відомої як ленд-ліз, яка дозволить президенту Джо Байдену більш ефективно надсилати зброю та інші поставки в Україну на тлі вторгнення Росії.

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Нові санкції

Про необхідність такої програми неодноразово писали й говорили і я, і чимало колег. Нарешті це сталося. І відбулося це не автоматично, а завдяки наполегливим зусиллям і Президента Зеленського й української дипломатії. Це лише перший крок в ухваленні такого рішення, але процес пішов.

США також ввели нові санкції, зокрема і проти доньок Путіна. Депутати Європарламенту затвердили резолюцію, у якій вимагають повного ембарго на російський імпорт нафти, вугілля, ядерного палива та газу.Це реакція євродепутатів на трагедію в Бучі.

Генеральна асамблея ООН підтримала резолюцію щодо призупинення членства Російської Федерації в Раді ООН з прав людини.

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За кожне рішення потрібно боротися

Ще раз підкреслю – це не відбувається само собою. За кожне таке рішення необхідно боротися. Саме на це спрямовані щоденні звернення Президента Зеленського до парламентарів, політиків і громадськості різних країн світу.

А є також щоденна невидима робота Офісу Президента, МЗС, наших послів, інших представників нашої влади. В постачаннях зброї із західних країн до України доводиться постійно і наполегливо тиснути на наших партнерів.

Буквально кожний новий крок в цьому напрямі з їх боку треба вибивати. Але поступово це дає свої результати. Вже є розуміння і перші рішення щодо надання Україні систем ППО і важкої зброї, почався процес по ленд-лізу. Тому цей тиск на наших партнерів треба продовжувати.

У нас не має іншого виходу. І це матиме вирішальне значення для нашого подальшого спротиву.

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