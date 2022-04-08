Сенат США пізно в середу одностайно ухвалив важливий законопроєкт щодо відновлення програми часів Другої світової війни, відомої як ленд-ліз, яка дозволить президенту Джо Байдену більш ефективно надсилати зброю та інші поставки в Україну на тлі вторгнення Росії.
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Нові санкції
Про необхідність такої програми неодноразово писали й говорили і я, і чимало колег. Нарешті це сталося. І відбулося це не автоматично, а завдяки наполегливим зусиллям і Президента Зеленського й української дипломатії. Це лише перший крок в ухваленні такого рішення, але процес пішов.
США також ввели нові санкції, зокрема і проти доньок Путіна. Депутати Європарламенту затвердили резолюцію, у якій вимагають повного ембарго на російський імпорт нафти, вугілля, ядерного палива та газу.Це реакція євродепутатів на трагедію в Бучі.
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За кожне рішення потрібно боротися
Ще раз підкреслю – це не відбувається само собою. За кожне таке рішення необхідно боротися. Саме на це спрямовані щоденні звернення Президента Зеленського до парламентарів, політиків і громадськості різних країн світу.
А є також щоденна невидима робота Офісу Президента, МЗС, наших послів, інших представників нашої влади. В постачаннях зброї із західних країн до України доводиться постійно і наполегливо тиснути на наших партнерів.
У нас не має іншого виходу. І це матиме вирішальне значення для нашого подальшого спротиву.
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