Толчки зафиксировали на глубине до 29 километров. Это произошло около 11:00 по местному времени у побережья Средиземного моря.

Тема В Иране произошло сильное землетрясение, есть разрушения и погибшие

Служба мониторинга обнародовала отчет, в котором отмечено, что землетрясение имело магнитуду 4,5. По предварительным данным, землетрясение не должно было нанести значительный ущерб. Вероятно, оно только встревожило людей.

Где ощущались толчки

Слабые толчки могли ощущаться в городе Каш, расположенном в 9 километрах от эпицентра, а также в Демре в 26 километрах.

В других городах, близ эпицентра, землетрясение ощущалось слабее. Речь идет о Финике, Бейконаке, Элмале, Фетхие.

Землетрясения в мире: последние новости

В Иране утром 2 июля произошло мощное землетрясение, магнитуда которого составила 6,1 балла. Погибли не менее 5 человек. Кроме того, многие иранцы остались без жилья.

Утром 22 июня землетрясение всколыхнуло Афганистан и Пакистан. Стихия унесла не менее 1 500 жизней. Еще 2000 человек получили ранения.

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