С людьми пообщался мэр города Александр Маркушин. Мэр рассказал, что он, как и местные, настроен оптимистически.

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Маркушин поблагодарил каждого, кто верит в украинских защитников, в родной город и свободную Украину.

За нами победа,

– подытожил Маркушин.

Мэр Ирпеня пообщался с местными: смотрите видео

Мы никогда не сдадим наш город, – мэр Ирпеня

"Уже 15 дней наш город держит героическую оборону. Ирпень – Город-Герой. У нас прекрасный город. Мы его не сдадим никогда. Мы погоним нечисть из Украины", – сказал мэр.

Он подчеркнул, что нужно всем объединиться, быть одной командой. Тогда победа будет обязательно за Украиной.

Ирпень продолжает героически держать оборону: смотрите видеообращение мэра



Напомним, что оккупанты 10 марта пытались форсировать реку Ирпень, однако им ничего не удалось. Из города активно происходит эвакуация .

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