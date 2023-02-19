Об этом рассказали в Госпогранслужбе. Мужчина ехал в Киев.
Интересно Россиянин вторично пытался попасть в Украину: раньше переплыл на матрасе Западный Буг
Маршрутчик спрятал почти миллион гривен под сиденьем
В ГПСУ отметили, что пограничники нашли у водителя под одеялом "заначку" – почти миллион гривен.
Мужчина направлялся в столицу через "Орловку". Он тщательно пытался скрыть наличные от правоохранителей.
Мужчина спрятал деньги под сиденьем / Фото ГПСУ
Нарушитель положил 800 тысяч гривен под сиденье, прикрыв деньги одеялами и подушками. На водителя составили протокол. Наличные были изъяты до решения суда.
Пограничники изъяли 800 тысяч гривен / Фото ГПСУ
Мужчина пытался провезти более 3 миллионов
Недавно на пункте пропуска "Тиса" пограничники обнаружили неожиданную находку – мужчина пытался пересечь границу с несколькими миллионами гривен.
Вечером 57-летний украинец пытался заехать в Украину. Во время осмотра его машины сотрудники обнаружили 3,3 миллиона гривен. Мужчина их не задекларировал.
Задержанный понимал, что незаконно ввозит такую сумму наличными, поэтому предусмотрительно попытался спрятать купюры в нескольких сумках, полостях салона транспортного средства и багажнике.
Пограничники изъяли все деньги. Правоохранители занимаются выяснением обстоятельств дела.