Об этом рассказали в Госпогранслужбе. Мужчина ехал в Киев.

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Маршрутчик спрятал почти миллион гривен под сиденьем

В ГПСУ отметили, что пограничники нашли у водителя под одеялом "заначку" – почти миллион гривен.

Мужчина направлялся в столицу через "Орловку". Он тщательно пытался скрыть наличные от правоохранителей.


Мужчина спрятал деньги под сиденьем / Фото ГПСУ

Нарушитель положил 800 тысяч гривен под сиденье, прикрыв деньги одеялами и подушками. На водителя составили протокол. Наличные были изъяты до решения суда.


Пограничники изъяли 800 тысяч гривен / Фото ГПСУ

Мужчина пытался провезти более 3 миллионов

Недавно на пункте пропуска "Тиса" пограничники обнаружили неожиданную находку – мужчина пытался пересечь границу с несколькими миллионами гривен.

Вечером 57-летний украинец пытался заехать в Украину. Во время осмотра его машины сотрудники обнаружили 3,3 миллиона гривен. Мужчина их не задекларировал.

Задержанный понимал, что незаконно ввозит такую сумму наличными, поэтому предусмотрительно попытался спрятать купюры в нескольких сумках, полостях салона транспортного средства и багажнике.

Пограничники изъяли все деньги. Правоохранители занимаются выяснением обстоятельств дела.