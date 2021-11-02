В Печерском районном суде Киева 2 ноября рассматривают дело пророссийского политика Виктора Медведчука.

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Срок домашнего ареста Медведчука истек

Прокуроры Офиса генпрокурора обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения Медведчуку, которого подозревают в госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей.

Однако срок в 6 месяцев пребывания кума Путина под круглосуточным домашним арестом в этом уголовном производстве истек, а его дальнейшее продление невозможно.

Единственная мера пресечения, о которой сейчас может ходатайствовать сторона обвинения – личное обязательство с возложением на подозреваемого обязанностей,

– пояснили в Офисе генпрокурора.

Обязанности, которые будут просить наложить на Медведчука

прибывать по каждому требованию органа досудебного расследования, прокурора или суда;

не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

воздерживаться от общения с подозреваемыми, свидетелями в соответствии со списком, определенным следователем или прокурором;

сдать на хранение в орган досудебного расследования свои паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие ему право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

Обратите внимание! Под домашним арестом Медведчук продолжит находиться, однако по другому уголовному производству. Оно касается уголовного дела по факту государственной измены и содействия террористической деятельности. Пророссийского нардепа обвиняют в незаконных схемах покупки угля у боевиков. За это кум Путина находится под круглосуточным домашним арестом до 7 декабря.

Текст сообщения Офиса генпрокурора

Разъяснение относительно избрания меры пресечения народному депутату Украины

Прокуроры Офиса Генпрокурора обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения подозреваемому в госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей народному депутату Украины.

Граничный срок в 6 месяцев пребывания подозреваемого под круглосуточным домашним арестом в этом уголовном производстве истек, поэтому его дальнейшее продолжение является невозможным.

Единственная мера пресечения, о которой сейчас может ходатайствовать сторона обвинения – личное обязательство с возложением на подозреваемого обязанностей. 2 ноября Печерский районный суд г. Киева рассмотрит соответствующее ходатайство прокуроров.

Среди обязанностей, которые будут просить возложить на подозреваемого парламентария прокуроры:

- прибывать по каждому требованию органа досудебного расследования, прокурора или суда;

- не отлучаться из г. Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;

- уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или места работы;

- воздерживаться от общения с подозреваемыми, свидетелями в соответствии со списком, определенным следователем или прокурором;

- сдать на хранение в орган досудебного расследования свои паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие ему право на выезд из Украины и въезд в Украину;

- носить электронное средство контроля.

Напомним, что подозреваемый народный депутат сейчас находится под круглосуточным домашним арестом в другом уголовном производстве по факту государственной измены и содействия террористической деятельности.