У Печерському районному суді Києва 2 листопада розглядають справу проросійського політика Віктора Медведчука.

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Термін домашнього арешту Медведчука закінчився

Прокурори Офісу Генпрокурора звернулися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу Медведчуку, якого підозрюють у держзраді та замаху на розграбування національних цінностей.

Однак термін у 6 місяців перебування кума Путіна під цілодобовим домашнім арештом у цьому кримінальному провадженні закінчився, а його подальше продовження є неможливим.

Єдиний запобіжний захід, про який наразі може клопотати сторона обвинувачення – особисте зобов'язання з покладенням на підозрюваного обов'язків,

– пояснили в Офісі генпрокурора.

Обов'язки, які проситимуть накласти на Медведчука

прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду;

не відлучатися із Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування з підозрюваними, свідками відповідно до списку, визначеному слідчим або прокурором;

здати на зберігання до органу досудового розслідування свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають йому право на виїзд з України та в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Зверніть увагу! Під домашнім арештом Медведчук продовжить перебувати, однак за іншим кримінальним провадженням. Воно стосується кримінальної справи за фактом державної зради та сприяння терористичній діяльності. Проросійського нардепа обвинувачують у незаконних схемах купівлі вугілля у бойовиків. Через це кум Путіна перебуває під цілодобовим домашнім арештом до 7 грудня.

Текст допису Офіс генпрокурора

Роз'яснення щодо обрання запобіжного заходу народному депутатові України

Прокурори Офісу Генпрокурора звернулися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу підозрюваному у держзраді та замаху на розграбування національних цінностей народному депутатові України.

Граничний строк у 6 місяців перебування підозрюваного під цілодобовим домашнім арештом у цьому кримінальному провадженні закінчився, тому його подальше продовження є неможливим.

Єдиний запобіжний захід, про який наразі може клопотати сторона обвинувачення – особисте зобов'язання з покладенням на підозрюваного обов'язків. 2 листопада Печерський районний суд м. Києва розгляне відповідне клопотання прокурорів.

Серед обов'язків, які проситимуть покласти на підозрюваного парламентаря прокурори:

- прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду;

- не відлучатися із м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з підозрюваними, свідками відповідно до списку, визначеному слідчим або прокурором;

- здати на зберігання до органу досудового розслідування свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають йому право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, що підозрюваний народний депутат наразі перебуває під цілодобовим домашнім арештом у іншому кримінальному провадженні за фактом державної зради і сприяння терористичній діяльності