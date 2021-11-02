У Печерському районному суді Києва 2 листопада розглядають справу проросійського політика Віктора Медведчука.
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Термін домашнього арешту Медведчука закінчився
Прокурори Офісу Генпрокурора звернулися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу Медведчуку, якого підозрюють у держзраді та замаху на розграбування національних цінностей.
Однак термін у 6 місяців перебування кума Путіна під цілодобовим домашнім арештом у цьому кримінальному провадженні закінчився, а його подальше продовження є неможливим.
Єдиний запобіжний захід, про який наразі може клопотати сторона обвинувачення – особисте зобов'язання з покладенням на підозрюваного обов'язків,
– пояснили в Офісі генпрокурора.
Обов'язки, які проситимуть накласти на Медведчука
- прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду;
- не відлучатися із Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування з підозрюваними, свідками відповідно до списку, визначеному слідчим або прокурором;
- здати на зберігання до органу досудового розслідування свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають йому право на виїзд з України та в’їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
Текст допису Офіс генпрокурора
Роз'яснення щодо обрання запобіжного заходу народному депутатові України
Прокурори Офісу Генпрокурора звернулися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу підозрюваному у держзраді та замаху на розграбування національних цінностей народному депутатові України.
Граничний строк у 6 місяців перебування підозрюваного під цілодобовим домашнім арештом у цьому кримінальному провадженні закінчився, тому його подальше продовження є неможливим.
Єдиний запобіжний захід, про який наразі може клопотати сторона обвинувачення – особисте зобов'язання з покладенням на підозрюваного обов'язків. 2 листопада Печерський районний суд м. Києва розгляне відповідне клопотання прокурорів.
Серед обов'язків, які проситимуть покласти на підозрюваного парламентаря прокурори:
- прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду;
- не відлучатися із м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування з підозрюваними, свідками відповідно до списку, визначеному слідчим або прокурором;
- здати на зберігання до органу досудового розслідування свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають йому право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
Нагадаємо, що підозрюваний народний депутат наразі перебуває під цілодобовим домашнім арештом у іншому кримінальному провадженні за фактом державної зради і сприяння терористичній діяльності