У меня нет ни одного дома, – Ермак прокомментировал подозрение

НАБУ объявило подозрение бывшему руководителю Офиса президента Андрею Ермаку. Чиновник отрицает все обвинения против него.

Такую информацию он сообщил в комментарии журналистам УП.

Как Ермак отреагировал на подозрение?

Сначала чиновник отказался комментировать журналистам информацию о сообщениях о вручении ему подозрения. По его словам, он даст соответствующую реакцию со своей стороны после окончания следственных действий в отношении него.

В то же время на уточнение представителей СМИ о кооперативе "Династия", Андрей Ермак опроверг соответствующую информацию, отметив, что у него якобы нет ни одного дома и указал на наличие другой недвижимости.

У меня нет ни одного дома, у меня есть только одна квартира и один автомобиль, который вы видели,

– ответил он.

Также журналисты поинтересовались, что прозвище "Хирург" на обнародованных недавно пленках принадлежит непосредственно ему. Как будто экс-глава Офиса президента ответил, что его имя Андрей Ермак, и "другого имени нет".

О чем идет речь?

Вечером 11 мая появилась информация о следственных действиях НАБУ и САП с Андреем Ермаком. Впоследствии обнародовали подтверждение о том, что ему вручили подозрение в легализации денег на элитном строительстве под Киевом.

Речь идет об отмывании имущества, полученного преступным путем, на сумму 460 миллионов гривен. Теперь ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы с возможным лишением права занимать определенные должности в течение 3 лет.

НАБУ обнародовало информацию о кооперативе "Династия", который возводил жилье под Киевом, где участники договорились построить на земельных участках общества 4 частные резиденции для собственного постоянного проживания.