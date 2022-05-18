Об этом для 24 канала сказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он отметил, что провал молниеносной "спецоперации" может толкать Россию на необдуманные поступки, например, непосредственное вмешательство Владимира Путина в организацию наступления.

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"Всегда, когда политическое руководство вмешивается в реализацию военных планов, то это всегда имеет печальные последствия. Если до этого действительно дошло и Путин так не доверяет генералам, что решил напрямую управлять всем, то закончится все очень грустно", – сказал Фейгин.

Перспективы наступления очень туманны

Британская разведка сообщает, что Россия на Донбассе будет переходить в оборонительные позиции. Она попытается быстро присоединить к себе захваченные земли.

У Москвы уже нет другого выхода, чем захватывать всё большие части территории и перейти к стратегической обороне. Перспективы будущего наступления очень туманны. Я думаю, что они хотят перейти в затяжную стадию,

– сказал Фейгин.

Россияне могут шантажировать

Правозащитник добавил, что оккупанты начнут переговоры с точки зрения тех позиций, которые они захватили. Если же удастся захватить новые территории, особенно в Луганской области, то начнут торговаться.

"А ведь они умеют хитрить, шантажировать и подкупать. В комплексе они могут достичь определенных результатов. Речь идет о том, что они захотят забрать все оккупированные территории и предложить прекращение огня. Могли бы и начать шантажировать бойцами из "Азовстали". Кроме этого, бесконечно обсуждали бы статус Крыма. Там не будут звучать какие-то новые аргументы", – рассказал Фейгин.

По его словам, захватчики еще не решили для себя что-либо окончательно и то, как будут действовать. У них для наступления на Киев нет ресурсов, но обороняться еще могут. Фейгин отметил, что россияне еще не знают, как развернется ситуация, когда заработает ленд-лиз.

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