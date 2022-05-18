Про це для 24 каналу сказав російський правозахисник Марк Фейгін. Він зазначив, що провал блискавичної "спецоперації" може штовхати Росію на необдумані вчинки, як, наприклад, безпосереднє втручання Володимира Путіна в організацію наступу.

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"Завжди, коли політичне керівництво втручається в реалізацію воєнних планів, то це завжди має сумні наслідки. Якщо до цього дійсно дійшло й Путін так не довіряє генералам, що вирішив безпосередньо всім керувати, то закінчиться все дуже сумно", – сказав Фейгін.

Перспективи наступу дуже туманні

Британська розвідка повідомляє, що Росія на Донбасі переходитиме в оборонні позиції. Вона спробує швидко приєднати до себе загарбані землі.

У Москви вже немає іншого виходу, ніж захоплювати все більші частини території й перейти до стратегічної оборони. Перспективи майбутнього наступу дуже туманні. Я думаю, що вони хочуть перейти в затяжну стадію,

– сказав Фейгін.

Росіяни можуть шантажувати

Правозахисник додав, що окупанти почнуть переговори з точки зору тих позицій, які вони загарбали. Якщо ж вдасться захопити нові території, особливо на Луганщині, то почнуть торгуватися.

"А вони ж вміють хитрувати, шантажувати й підкупляти. У комплексі вони можуть досягти певних результатів. Мовиться про те, що вони захочуть забрати всі окуповані території й запропонувати припинення вогню. Могли б і почати шантажувати бійцями з "Азовсталі". Крім цього, нескінченно обговорювали б статус Криму. Там не звучатимуть якісь нові аргументи", – розповів Фейгін.

За його словами, загарбники ще не вирішили для себе щось остаточно і те, як діятимуть. У них для наступу на Київ немає ресурсів, але оборонятись ще можуть. Фейгін зазначив, що росіяни ще не знають, як розгорнеться ситуація, коли почне працювати ленд-ліз.

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