Инцидент в замке произошел 25 декабря. Видео с угрозами было обнаружено 27 декабря.

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19-летний мужчина в обнародованном в сети видео заявил, что якобы "попробует убить Елизавету, королеву королевской семьи". Причем он был одет в белую маску и держал арбалет.

Видео отправили за 24 минуты до того, как мужчину задержали.

Это месть за тех, кто погиб во время резни Джаллианвала-Баг в 1919 году. Это также месть за тех, кто был убит, унижен и дискриминирован из-за своей расы,

– говорил мужчина.

Что касается 1919 года, то тогда произошла бойня в британской колонии – городе Амритсари в северо-западной Индии. Тогда колониальные войска Британии открыли огонь по толпе без оружия. Последние вышли на протест против правления Великобритании. Это одна из самых кровавых историй. В то время, предполагаемо, погибло более полутора тысяч человек.

"Я индийский сикх, я ситх. Меня зовут Джасвант Сингх Чайл, меня зовут Дарт Джонс", – говорит неизвестный на видео.

В частности, известно, что ситхи – герои, враги рыцарей-джедаев, преданные темной стороне в саге "Звездные войны". Сикхи же – это этнорелигиозная группа, последователи религиозно-реформаторского движения, возникшего в Индии.

Более того, мужчина назвал себя Дартом Джонсом. Вероятно, он имел в виду Джеймса Эрла Джонса. Последний является актером, озвучившим Дарта Вейдера.

Мне жаль всех тех, кого я обидел или оболгал. Если вы получили это, значит, моя смерть близка,

– сказал неизвестный.

В полиции изданию сказали, что изучают видео. В Букингемском дворце от комментариев отказались.

Кратко об инциденте в Винздорском замке

Утром 25 декабря 19-летний молодой человек хотел проникнуть на территорию Винсдорского замка. Там как раз праздновала Рождество королева Великобритании Елизавета II.

Полиция задержала молодого человека. Предварительно известно, что он из Саутгемптона и был с арбалетом.

В полиции не раскрыли имени задержанного, однако добавили – он находится под стражей.

В настоящее время правоохранители подозревают его в незаконном проникновении на охраняемый объект, а также во владении боевым оружием.



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