Інцидент у замку трапився 25 грудня. Відео з погрозами виявили 27 грудня.

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19-річний чоловік в оприлюдненому в мережі відео заявив, що нібито "спробує вбити Єлизавету, королеву королівської родини". Причому він був вдягнений у білу маску та тримав арбалет.

Відео відправили за 24 хвилини до того, як чоловіка затримали.

Це помста за тих, хто загинув під час різанини Джалліанвала-Баг 1919 року. Це також помста за тих, хто був убитий, принижений і дискримінований через свою расу,

– говорив чоловік.

Щодо 1919 року, то саме тоді відбулась бійня в британській колонії – місті Амрітсарі у північно-західній Індії. Тоді колоніальні війська Британії відкрили вогонь по натовпу індійців без зброї. Останні вийшли на протест проти правління Британії. Це чи не найкривавіша історія. У той час, ймовірно, загинули до понад півтори тисячі людей.

"Я індійський сикх, я ситх. Мене звати Джасвант Сінгх Чайл, мене звати Дарт Джонс", – говорить невідомий на відео.

Зокрема відомо, що ситхи – герої, вороги лицарів-джедаїв, що віддані темній стороні у сазі Зоряні війни. Натомість сикхи – це етнорелігійна група, послідовники релігійно-реформаторського руху, що виник в Індії.

Ба більше, чоловік назвав себе Дартом Джонсом. Ймовірно він мав на увазі Джеймса Ерла Джонса. Останній є актором, який озвучував Дарта Вейдера.

Мені шкода перед всіма тими, кого я образив чи оббрехав. Якщо ви отримали це, значить, моя смерть близька,

– сказав невідомий.

У поліції виданню сказали, що вивчають відео. Натомість у Букінгемському палаці від коментарів відмовилися.

Коротко про інцидент у Вінздорському замку

Вранці 25 грудня 19-річний хлопець хотів проникнути на територію Вінздорського замку. Там саме святкувала Різдво королева Великої Британії Єлизавета ІІ.

Поліція затримала юнака. Попередньо відомо, що він з Саутгемптона та був з арбалетом.

У поліції не розкривали імені затриманого, проте додали – він перебуває під вартою.

Наразі правоохоронці підозрюють його у незаконному проникненні на об'єкт, що охороняється, а також у володінні бойовою зброєю.

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