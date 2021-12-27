Інцидент у замку трапився 25 грудня. Відео з погрозами виявили 27 грудня.
До теми Озброєний юнак намагався вдертися до замку, в якому перебуває Єлизавета ІІ
Юнак проник у Віндзорського замок, де перебуває Єлизавета ІІ: знайшли його відео з погрозами
19-річний чоловік в оприлюдненому в мережі відео заявив, що нібито "спробує вбити Єлизавету, королеву королівської родини". Причому він був вдягнений у білу маску та тримав арбалет.
Відео відправили за 24 хвилини до того, як чоловіка затримали.
Це помста за тих, хто загинув під час різанини Джалліанвала-Баг 1919 року. Це також помста за тих, хто був убитий, принижений і дискримінований через свою расу,
– говорив чоловік.
Щодо 1919 року, то саме тоді відбулась бійня в британській колонії – місті Амрітсарі у північно-західній Індії. Тоді колоніальні війська Британії відкрили вогонь по натовпу індійців без зброї. Останні вийшли на протест проти правління Британії. Це чи не найкривавіша історія. У той час, ймовірно, загинули до понад півтори тисячі людей.
"Я індійський сикх, я ситх. Мене звати Джасвант Сінгх Чайл, мене звати Дарт Джонс", – говорить невідомий на відео.
Зокрема відомо, що ситхи – герої, вороги лицарів-джедаїв, що віддані темній стороні у сазі Зоряні війни. Натомість сикхи – це етнорелігійна група, послідовники релігійно-реформаторського руху, що виник в Індії.
Ба більше, чоловік назвав себе Дартом Джонсом. Ймовірно він мав на увазі Джеймса Ерла Джонса. Останній є актором, який озвучував Дарта Вейдера.
Мені шкода перед всіма тими, кого я образив чи оббрехав. Якщо ви отримали це, значить, моя смерть близька,
– сказав невідомий.
У поліції виданню сказали, що вивчають відео. Натомість у Букінгемському палаці від коментарів відмовилися.
Коротко про інцидент у Вінздорському замку
- Вранці 25 грудня 19-річний хлопець хотів проникнути на територію Вінздорського замку. Там саме святкувала Різдво королева Великої Британії Єлизавета ІІ.
- Поліція затримала юнака. Попередньо відомо, що він з Саутгемптона та був з арбалетом.
- У поліції не розкривали імені затриманого, проте додали – він перебуває під вартою.
- Наразі правоохоронці підозрюють його у незаконному проникненні на об'єкт, що охороняється, а також у володінні бойовою зброєю.