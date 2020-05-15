У "Нафтогаза" есть огромный ущерб в 5 миллиардов гривен, - Витренко

Сейчас говорят о том, что "Нафтогаз" изменился, стал прибыльным, донором бюджета, а не черной дырой. Однако, как отметил Юрий Витренко – если отнять финансовый результат направления, за которое он отвечает, – транзит газа, отношения с "Газпромом" – то у остатка "Нафтогаза" есть огромный ущерб в 5 миллиардов гривен.

И добавил, что ситуация ухудшилась в 2019 году. Об этом директор "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале.

Важно Мы понимали, что нас используют: Витренко дал откровенное интервью о своем увольнении

"То есть, по моему направлению – отношения с "Газпромом" – 68 миллиардов гривен прибыли, они перекрывают этот убыток в 5 миллиардов остатка "Нафтогаза". Но это ненормально, когда после десятикратного повышения цен крупнейшая государственная компания в Украине имеет 5 миллиардов убытков", – пояснил Юрий Витренко.

Об изменениях в "Нафтогазе"

Он также отметил, что серьезные изменения в "Нафтогазе" произошли. В частности, речь идет о кардинальном изменении отношений с "Газпромом". По его мнению, именно это и было тем, что вытянуло всю энергетическую сферу и "Нафтогаз" из этой ямы, из ярма, условно говоря.

Если раньше, в среднем 5 миллиардов долларов в год шло из "Нафтогаза" в "Газпром", как разница между деньгами, которые мы получили от "Газпрома" за транзит и платили ему за импортируемый газ, то после изменений, которые сделала наша команда, с помощью всей Украины и международных партнеров, в среднем мы получали больше за транзит на 500 миллионов долларов, чем мы платили за весь импортированный газ. То есть это и были те деньги, благодаря которым мы показывали результат, реформы. И это реальные изменения,

– прокомментировал Юрий Витренко.

Он, в частности, отметил, что были и менее масштабные, но положительные изменения. Например, в добыче газа, когда газодобычу возглавляла команда Олега Прохоренко. Они увеличили добычу газа за несколько лет на 1 миллиард кубов.

Хотя и отметил, что хотелось больше, и Юрий Витренко лично критиковал и говорил, что нужно увеличивать добычу еще на больший объем. Но, к сожалению, после этого, в 2019 году добыча вообще сократилась. "У нас рекордное падение добычи за 20 лет было в 2019 году. И это доказывает нам, что все эти изменения, которые мы делаем, они не являются невозвратными, их можно вернуть, к сожалению. Поэтому мы как общество должны всегда давить на власть – насколько это нелегко пришлось бы властям", – считает он.

Что известно о Юрии Витренко: коротко

Он работает в "Нафтогазе" с 2002 года. В компании он занимал должности помощника заместителя председателя правления, заместителя начальника Департамента экономики и ценовой политики. В 2018 году стал исполнительным директором правления.

Также Юрий Витренко является одной из главных фигур в "газовой войне" с Россией. Важным достижением в этом есть победа в Стокгольмском арбитраже против "Газпрома". Добавим, что фамилию Витренко называли среди наиболее реальных кандидатов на пост премьер-министра Украины, когда президент Зеленский искал замену Гончаруку.

Недавно исполнительный директор "Нафтогаза" сообщил, что его должность сокращают. Зато в компании прокомментировали, что причиной такого шага стала оптимизация организационной структуры "Нафтогаза".

Смотрите полное видео интервью с Юрием Витренко на 24 канале: