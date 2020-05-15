У "Нафтогазу" є величезний збиток у 5 мільярдів гривень, – Вітренко

Наразі говорять про те, що "Нафтогаз" змінився, став прибутковим, донором бюджету, а не чорною дірою. Проте, як зазначив Юрій Вітренко, якщо відняти фінансовий результат напрямку, за який він відповідає, – транзит газу, відносини з "Газпромом" – то у решти "Нафтогазу" є величезний збиток у 5 мільярдів гривень.

І додав, що ситуація погіршилась у 2019 році. Про це директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко розповів у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі.

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"Тобто, за моїм напрямком – відносини з "Газпромом" – 68 мільярдів гривень прибутку, він перекриває цей збиток у 5 мільярдів решти "Нафтогазу". Але це ненормально, коли після десятикратного підвищення цін найбільша державна компанія в Україні має 5 мільярдів збитків", – пояснив Юрій Вітренко.

Про зміни в "Нафтогазі"

Він також відзначив, що серйозні зміни в "Нафтогазі" відбулися. Зокрема, йдеться про кардинальну зміну відносин з "Газпромом". На його думку, саме це і було тим, що витягнуло всю енергетичну сферу і "Нафтогаз" з цієї ями, з ярма, умовно кажучи.

Якщо раніше, в середньому 5 мільярдів доларів в рік йшло з "Нафтогазу" в "Газпром", як різниця між грошима, які ми отримали від "Газпрому" за транзит і платили йому за імпортований газ, то після змін, які зробила наша команда, з допомогою всієї України та міжнародних партнерів, в середньому ми отримували більше за транзит на 500 мільйонів доларів, ніж ми платили за весь імпортований газ. Тобто це і були ті гроші, завдяки яким ми показували результат, реформи. І це реальні зміни,

– прокоментував Юрій Вітренко.

Він, зокрема, зауважив, що були й менш масштабні, але позитивні зміни. Наприклад, у видобутку газу, коли газодобування очолювала команда Олега Прохоренка. Вони збільшили видобуток газу за декілька років на 1 мільярд кубів.

Хоча й зазначив, що хотілося більше, і Юрій Вітренко особисто критикував й казав, що потрібно збільшувати видобуток ще на більший обсяг. Але, на жаль, після цього, у 2019 році видобуток взагалі скоротився. "У нас рекордне падіння видобутку за 20 років було у 2019 році. І це доводить нам, що всі ці зміни, які ми робимо, вони не є неповоротними, їх можна повернути, на жаль. Тому ми як суспільство маємо завжди тиснути на владу – наскільки це нелегко довелося би владі", – вважає він.

Що відомо про Юрія Вітренка: коротко

Він працює у "Нафтогазі" з 2002 року. У компанії він обіймав посади помічника заступника голови правління, заступника начальника Департаменту економіки та цінової політики. У 2018 році став виконавчим директором правління.

Також Юрій Вітренко є однією з головних фігур у "газовій війні" з Росією. Важливим досягненням у цьому є перемога в Стокгольмському арбітражі проти "Газпрому". Додамо, що прізвище Вітренка називали серед найбільш реальних кандидатів на посаду прем'єр-міністра України, коли президент Зеленський шукав заміну Гончаруку.

Нещодавно виконавчий директор "Нафтогазу" повідомив, що його посаду скорочують. Натомість у компанії прокоментували, що причиною такого кроку стала оптимізація організаційної структури "Нафтогазу".

Дивіться повне відео інтерв'ю з Юрієм Вітренко на 24 каналі: