У нас – блицкриг: Лукашенко о разнице между протестами в Беларуси и России
Самопровозглашённый президент Беларуси высказался о митингах в России. Александр Лукашенко назвал разницу между российскими и белорусскими протестами.
Источник: "БелТа"
Он отметил, что считает расследование российского оппозиционера Алексея Навального одним из этапов по раскачиванию ситуации в России.
К теме В России задержали брата Навального и юристку ФБК: их посадили в изолятор на 48 часов
"Главное различие (между протестами – 24 канал) в том, что у нас в августе решили осуществить блицкриг – мгновенно свергнуть власть или хотя бы показать, что власть пала. В России будут качать в долгую, они прекрасно понимают, что в России осуществить блицкриг невозможно", – сказал Лукашенко.
В то же время он добавил, что человек, который занимается борьбой с коррупцией и проводит расследование – должен "сам быть с кристально чистой биографией, чего не скажешь о Навальном, в отношении которого было возбуждено уголовное дело".
Комментируя фильм Навального о поместье Путина, самопровозглашённый белорусский президент сказал, что "все расследования беглого, но принятого обратно в Россию немецкого "протестуна" – это только начало".
Расследование Навального: что надо знать
- Российский оппозиционер Алексей Навальный 19 января опубликовал фильм-расследование "Дворец для Путина. История крупнейшей взятки".
- В материале отметили, что президенту России принадлежит роскошный дворец в Геленджике – общая площадь поместья в 39 раз больше, чем государство Монако.
- Соответствующий дворец стоит не менее 100 миллиардов рублей, отметили эксперты.
Поделиться новостью