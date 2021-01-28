Самопровозглашённый президент Беларуси высказался о митингах в России. Александр Лукашенко назвал разницу между российскими и белорусскими протестами.

Источник: "БелТа"

Он отметил, что считает расследование российского оппозиционера Алексея Навального одним из этапов по раскачиванию ситуации в России.

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"Главное различие (между протестами – 24 канал) в том, что у нас в августе решили осуществить блицкриг – мгновенно свергнуть власть или хотя бы показать, что власть пала. В России будут качать в долгую, они прекрасно понимают, что в России осуществить блицкриг невозможно", – сказал Лукашенко.

В то же время он добавил, что человек, который занимается борьбой с коррупцией и проводит расследование – должен "сам быть с кристально чистой биографией, чего не скажешь о Навальном, в отношении которого было возбуждено уголовное дело".

Комментируя фильм Навального о поместье Путина, самопровозглашённый белорусский президент сказал, что "все расследования беглого, но принятого обратно в Россию немецкого "протестуна" – это только начало".

Обратите внимание! После задержания Алексея Навального 17 января, уже 23 января россияне вышли на массовый протест в разных городах страны. В то же время людей возмутило расследование оппозиционера об имении Путина. Больше о протестах в России – читайте здесь.

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