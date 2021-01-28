В России задержали брата Навального и юристку ФБК: их посадили в изолятор на 48 часов
Брата российского оппозиционера Алексея Навального – Олега – задержали в России на 48 часов. Вместе с ним правоохранители забрали также юристку Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.
Источник: директор ФБК Иван Жданов
Как сообщили в полиции, Олег Навальный и Любовь Соболь по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм фигурируют как подозреваемые. По этому же делу задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину.
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Известно, что Навального и Соболь отвели в изолятор на улице Петровка, 38.
Это полный бред и беззаконие. Люба уже подозревается в этом мертворожденном уголовном деле,
- написал на своей твитер-странице адвокат юристки Владимир Воронин.
Ситуация в России: коротко
- После задержания оппозиционера Алексея Навального, которое состоялось 17 января, россияне вышли на массовый протест в разных городах страны. Также людей накануне возмутило расследование оппозиционера касательно имения Путина.
- Однако власть не обращала внимания на взгляды людей и наоборот – силовики жестоко задерживали протестующих. В то же время Навального взяли под стражу на 30 суток.
- Стало известно, что 27 января силовики пришли с обысками в квартиру Алексея Навального, которая расположена в Москве. В квартире в то время был брат политика Олег Навальный. Также правоохранители были и в доме его жены Юлии.
- Юлию Навальную, к слову, также задержали в первый день протестов, однако впоследствии отпустили.
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