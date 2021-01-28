Брата российского оппозиционера Алексея Навального – Олега – задержали в России на 48 часов. Вместе с ним правоохранители забрали также юристку Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

Источник: директор ФБК Иван Жданов

Как сообщили в полиции, Олег Навальный и Любовь Соболь по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм фигурируют как подозреваемые. По этому же делу задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину.

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Известно, что Навального и Соболь отвели в изолятор на улице Петровка, 38.

Это полный бред и беззаконие. Люба уже подозревается в этом мертворожденном уголовном деле,

- написал на своей твитер-странице адвокат юристки Владимир Воронин.

Ситуация в России: коротко