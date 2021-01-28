Брата російського опозиціонера Олексія Навального – Олега – затримали у Росії на 48 годин. Разом з ним правоохоронці забрали також юристку Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь.

Джерело: директор ФБК Іван Жданов

Як повідомили у поліції, Олег Навальний та Любов Соболь у справі про порушення санітарно-епідеміологічних норм фігурують як підозрювані. По цій же справі затримали також учасницю групи Pussy Riot Марію Альохіну.

Цікаво У Фонді Навального відповіли на відмазки Путіна щодо палацу: повторив їхню думку

Відомо, що Навального та Соболь відвели в ізолятор на вулиці Петрівка, 38.

Це повна маячня і беззаконня. Люба вже підозрювана в цій мертвонародженій кримінальній справі,

– написав на своїй твітер-сторінці адвокат юристки Володимир Воронін.

Ситуація в Росії: коротко