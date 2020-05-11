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У нас достаточно возможностей, – Геращенко о тестировании правоохранителей

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МВД имеет достаточное количество тестов на коронавирус
МВД имеет достаточное количество тестов на коронавирус / МВД Украины

Антон Геращенко заявил, что Министерство внутренних дел имеет достаточное количество тестов и оборудования, чтобы протестировать полицейских и гвардейцев.

Речь идет о тех правоохранителях, которые находятся в учреждениях здравоохранения системы МВД. Об этом заместитель министра внутренних дел заявил во время общения с журналистами, передает пресс-служба МВД.

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У нас есть своя система здравоохранения, мы закупили тесты на COVID-19 и специальное оборудование. У нас достаточно возможностей, чтобы протестировать всех полицейских и гвардейцев в учреждениях здравоохранения системы МВД,
– отметил Геращенко.

Заметим, что 7 мая Верховная Рада Украины приняла законопроект об усилении тестирования на COVID-19.

Закон делает обязательным тестирование для:

  • медиков;
  • полицейских;
  • нацгвардейцев, которые были вовлечены в лечение больных коронавирусом.

Геращенко добавил, что МВД полностью обеспечено тестами и всеми средствами индивидуальной защиты.

Автор: Алена Захарова
Теги: Новости Украины Здоровье Тесты Верховная Рада Нацгвардія Полиция Коронавирус в Украине Антон Геращенко Министерство внутренних дел
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