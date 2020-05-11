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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

У нас достатньо можливостей, – Геращенко про тестування правоохоронців

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МВС має достатню кількість тестів на коронавірус
МВС має достатню кількість тестів на коронавірус / МВС України

Антон Геращенко заявив, що Міністерство внутрішніх справ має достатню кількість тестів та обладнання, щоб протестувати поліцейських та гвардійців.

Мовиться про тих правоохоронців, які перебувають у закладах охорони здоров'я системи МВС. Про це заступник міністра внутрішніх справ заявив під час спілкування з журналістами, передає пресслужба МВС.

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У нас є своя система охорони здоров'я, ми маємо закуплені тести на COVID-19 та спеціальне обладнання. У нас достатньо можливостей, щоб протестувати всіх поліцейських та гвардійців у закладах охорони здоров'я системи МВС,
– зазначив Геращенко.

Зауважимо, що 7 травня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про посилення тестування на COVID-19.

Закон робить обов'язковим тестування для:

  • медиків;
  • поліцейських;
  • нацгвардійців, які були залучені в лікуванні хворих на коронавірус.

Геращенко додав, що МВС повністю забезпечено тестами й усіма засобами індивідуального захисту

Автор: Альона Захарова
Теги: Здоров'я Тести Верховна Рада Нацгвардія Поліція Коронавірус в Україні Антон Геращенко Міністерство внутрішніх справ Новини України
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