У нас достатньо можливостей, – Геращенко про тестування правоохоронців

Антон Геращенко заявив, що Міністерство внутрішніх справ має достатню кількість тестів та обладнання, щоб протестувати поліцейських та гвардійців.

Мовиться про тих правоохоронців, які перебувають у закладах охорони здоров'я системи МВС. Про це заступник міністра внутрішніх справ заявив під час спілкування з журналістами, передає пресслужба МВС.

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У нас є своя система охорони здоров'я, ми маємо закуплені тести на COVID-19 та спеціальне обладнання. У нас достатньо можливостей, щоб протестувати всіх поліцейських та гвардійців у закладах охорони здоров'я системи МВС,

– зазначив Геращенко.

Зауважимо, що 7 травня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про посилення тестування на COVID-19.

Закон робить обов'язковим тестування для:

медиків;

поліцейських;

нацгвардійців, які були залучені в лікуванні хворих на коронавірус.

Геращенко додав, що МВС повністю забезпечено тестами й усіма засобами індивідуального захисту.