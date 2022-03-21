Об этом городской глава Житомира Сергей Сухомлин сообщил в эфире 24 канала.

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Он подчеркнул, что не очень верит в белорусские войска, поэтому понимает их настроение.

Это будет точно неэффективная армия, если она пересечет границу с Украиной. У нас есть, чем их встречать. В то же время у них нет боевого духа,

– отметил Сухомлин.

По его словам, сами военные подразделения Беларуси не будут входить. Их будут размещать с колоннами русских оккупантов, чтобы прикрываться ими.

К слову, многие белорусские добровольцы сейчас воюют на стороне Украины в войне против РФ. И если армия Лукашенко решит начать войну в Украине на стороне РФ, как это предполагает разведка, это будет жесткая битва белорусов с земляками. Подробности – читайте в статье .