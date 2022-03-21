Про це міський голова Житомира Сергій Сухомлин повідомив в ефірі 24 каналу.

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Він наголосив, що не дуже вірить у білоруські війська, тому розуміє їх настрій.

Це буде точно неефективна армія, якщо вона перетне кордон з Україною. В нас є чим їх зустрічати. Натомість у них немає бойового духу,

– зазначив Сухомлин.

За його словами, самі військові підрозділи Білорусі не будуть заходити. Їх будуть розміщувати з колонами російських окупантів, щоб прикриватися ними.

До слова, багато білоруських добровольців зараз воюють на стороні України у війні проти РФ. І якщо армія Лукашенка вирішить почати війну в Україні на боці РФ, як це припускає розвідка, то це буде жорстка битва білорусів з земляками. Деталі – читайте у статті.

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