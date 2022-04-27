Кирилл Тимошенко в эфире телеканала Рада сообщил, что постоянно был на связи с мэром Бучи Анатолием Федоруком.

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По его словам, они даже пытались вывезти мэра из города. Однако он, как и 99,9% страны, показал, что настоящий украинец и патриот города своей общины – не уехал.

Как происходит восстановление

Заместитель руководителя ОП вспомнил, когда российские военные вышли из Бучи, они сразу приехали к Анатолию Федоруку.

В первые дни все мэры из Киевской, Сумской, Черниговской областей – были в таком состоянии, когда не понимали, что дальше делать,

– вспомнил Кирилл Тимошенко.

"Я им говорил: "Ребята, нам нужно, чтобы люди все вместе были заняты восстановлением инфраструктуры – чистили улицы, убирали", – добавил Тимошенко.

Кроме того, он отметил, что есть целая инструкция, отработанная на примере Бучи. То есть, что нужно делать в каждом городе, в каждом поселке, когда они деоккупированы. Начиная с ГСЧС, полиции, которые проводят разминирование, впоследствии заходят коммунальщики, затем приходят волонтеры.

У нас уже большой волонтерский батальон – именно тех, которые занимаются уборкой завалов и уборкой улиц,

– отметил Кирилл Тимошенко.

Он сообщил, что эти добровольцы переезжают из города в город. Им поставили модульный городок, где они могут проживать какое-то время. Сейчас заказывали многие такие домики для тех, кто приезжает из других регионов для разбора.

"На примере продуктовых наборов у нас получилось назначить области-партнеры. Например, за Черниговскую отвечает Ровенская и Днепропетровская. Они делают месячные продуктовые наборы, которые издаются людям. Так же мы сделали в отношении строителей и разной техники. То есть все области отвечают за другие области", – объяснил Тимошенко.

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