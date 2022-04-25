Соответствующие кадры сделаны из дрона и ярко демонстрируют зверства кафиров на нашей земле.

Заметьте Еще один шкафчик выстоял, и мы сможем: фото с разрушенной оккупантами Горенки

Американская пресса показала разрушенную украинскую Горенку

Организация Объединенных Наций сообщила, что село Горенко на Киевщине оккупанты разрушили на 80%.



Враги уничтожили нашу Горенку на 80% / Фото CNN

К сожалению, село признали наиболее разрушенным в регионе в результате российской военной агрессии.



Оккупанты почти полностью сравняли с землей украинскую Горенку / Фото CNN



Россия целенаправленно уничтожила Горенко / Фото CNN

В Минобороны Украины сообщили, что кафиры обстреливали населенный пункт, в том числе из "Градов".

Горенка целенаправленно уничтожалась россиянами,

– написали в Минобороны.

Село Горенко близ Киева пострадало в результате действий российских войск: смотрите видео