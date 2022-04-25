Соответствующие кадры сделаны из дрона и ярко демонстрируют зверства кафиров на нашей земле.

Заметьте Еще один шкафчик выстоял, и мы сможем: фото с разрушенной оккупантами Горенки

Американская пресса показала разрушенную украинскую Горенку

Организация Объединенных Наций сообщила, что село Горенко на Киевщине оккупанты разрушили на 80%.


Враги уничтожили нашу Горенку на 80% / Фото CNN

К сожалению, село признали наиболее разрушенным в регионе в результате российской военной агрессии.


Оккупанты почти полностью сравняли с землей украинскую Горенку / Фото CNN


Россия целенаправленно уничтожила Горенко / Фото CNN

В Минобороны Украины сообщили, что кафиры обстреливали населенный пункт, в том числе из "Градов".

Горенка целенаправленно уничтожалась россиянами,
– написали в Минобороны.

Село Горенко близ Киева пострадало в результате действий российских войск: смотрите видео