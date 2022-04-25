Відповідні фото зроблені з дрона та яскраво демонструють звірства окупантів на нашій землі.

Зауважте Ще одна шафка вистояла, і ми зможемо: фото з поруйнованої окупантами Горенки

Американська преса показала зруйновану українську Горенку

Організація Об'єднаних Націй повідомила, що село Горенка, що на Київщині, окупанти зруйнували на 80%.



Вороги знищили нашу Горенку на 80% / Фото CNN

На жаль, село визнали найбільш зруйнованим в регіоні внаслідок російської військової агресії.



Окупанти майже повністю зрівняли з землею українську Горенку / Фото CNN



Росія цілеспрямовано знищила Горенку / Фото CNN

У Міноборони України повідомили, що окупанти обстрілювали населений пункт, в тому числі із "Градів".

Горенка цілеспрямовано знищувалася росіянами,

– написали у Міноборони.

Село Горенка поблизу Києва постраждало внаслідок дій російських військ: дивіться відео