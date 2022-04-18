Але на стіні одного зі зруйнованих будинків з’явився ще один символ стійкості – там вціліла кухонна шафка з консервацією. Фото опублікував колишній депутат Київської облради Олександр Аронець.

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У Горенці теж своя шафка та навіть банки із закрутками,

– написав він.

Шафка у Горенці – ще один символ того, що Україна – вистоїть, адже і шафка – змогла.

Нагадаємо, що раніше символом стійкості на незламності стала кухонна шафка у Бородянці, на якій залишився навіть керамічний півник, попри те, що житловий будинок був фактично перетворений окупантами в руїни.

Її з Бородянки передали в музейний фонд України, відтепер вона стала надбанням Національного музею Революції Гідності. Що чекає шафку з Горенки – ще невідомо.

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