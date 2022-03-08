Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в интервью 24 канала рассказала, что несмотря на отвагу наших защитников силы в этой войне не равны. Поэтому мировому сообществу нужно еще активнее включиться в борьбу и помогать Украине.

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Неравенство сил

По мнению Ирины Верещук, наши силы не неисчерпаемы, поэтому помощь Запада должна стать нашей опорой в борьбе с оккупантами.

Сила духа у нас есть. Сила воли – есть. Но наши ресурсы не очень объемны. В России же есть количество и злоба, жестокость в стремлении уничтожить наше государство, уничтожить власть, уничтожить общество, которое хочет свободы и элементарных ценностей,

– заявила она.