Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін. І додав, що для цього будуть використовувати усі можливості, які дає нам Женевська конвенція.
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Тобто мовиться про використання праці тощо. Тобто всі ці люди працюватимуть згодом на відновлення економіки України,
– повідомили в МВС.
Там також наголосили, що з російськими полоненими в Україні поводитимуться відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.
"І саме це відрізняє нас від російського агресора, який стріляє по мирному населенню, завдає ракетно-бомбових ударів по помешканнях. І я вже не говорю про поводження з нашими військовослужбовцями", – сказав Єнін.
І запевнив, що турбота про військовополонених не ляже тягарем на українську економіку.
До слова, напередодні міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що всі полонені російські окупанти будуть звозитися й утримуватися в одному місці.
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