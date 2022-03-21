"Это подвиг – то, что вы протестуете"

Зеленский обратился к жителям Херсона, заявив, что вместе с ними 40 миллионов украинцев, сообщает 24 канал. Президент призвал Херсон держаться.

Стоит внимания Зеленский обещает, что любые компромиссы с Россией возможны только после референдума

"Мы все видели, как вы стоите. Какие вы. Мы все почувствовали, как вы хотите вернуть свободу. На земле, где, созерцая Млечный Путь, чумаки ходили за солью, врагам будет несладко", – сказал глава государства.

Зеленский заявил, что очень хочет, чтобы у украинцев на юге никогда не промелькнуло мнение, "будто Украина о вас не помнит".

Каждый раз, когда вам тяжело, когда вам больно, когда вы сопротивляетесь, пожалуйста, знайте, что у нас в это время разрывается сердце, потому что мы с вами не рядом,

– сказал президент.

Глава государства назвал подвигом, что украинцы протестуют под дулом российских автоматов.

"И мы просим Бога поддержать вас, пока не можем выгнать чужестранцев. Это подвиг – то, что вы протестуете. Это счастье, что такие люди у нас есть. Что мы все – Украина", – резюмировал Зеленский.

К теме – Оккупанты атаковали мирный митинг в Херсоне: смотрите видео