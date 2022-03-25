По его словам, украинские разведчики отслеживали чеченские батальоны, используя их мобильные телефоны и источники агентурной разведки.

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Начальник ГУР рассказал, что его ведомство отследило контингент численностью около 25 тысяч чеченцев с начала войны.

У нас много информаторов в чеченских рядах. Как только они начинают готовить любую операцию, мы знаем это от наших информаторов. Когда началась война, в России было много жертв, и большинство чеченцев даже не успели подойти к Киеву,

– сказал Буданов.

Он также добавил, что недавно украинский спецназ вступил в бой с группой чеченцев-мародеров под Киевом, в которой было только два человека. По словам Буданова, концентрация кадыровцев очень низкая, пока не встречались группы чеченцев свыше 20-30 человек в одном месте.