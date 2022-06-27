Зеленский подчеркнул, что солидарность Санду с Украиной и украинским народом очень важна. Перед визитом в украинскую столицу президент Молдовы посетила Бучу, Ирпень и Бородянку.

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У нас с Молдовой не только общая граница, но и ценности и стремления. Сегодня встречаюсь с президентом Санду. Ваша солидарность с нашей страной и людьми очень важна,

– заявил президент.

Дату визита Санду не афишировали

Сергей Никифоров – пресс-секретарь Владимира Зеленского – ранее сообщал, что о визите Санду в Киев заранее не будут сообщать. Соответствующее решение было принято из соображений безопасности.

Уже 26 июня президент Молдовы заявила, что в скором времени посетит Киев. Никаких деталей она не раскрывала.

Алексей Кулеба 27 июня сообщил: Санду – уже в Украине. Он опубликовал фото визита президента в Киевскую область, освобожденную от российских оккупантов. В Буче, Бородянке и Ирпене Санду своими глазами увидела преступления россиян.

В украинскую столицу Санду прибыла под звуки воздушной тревоги.

Обратите внимание! Украина и Молдова договорились возобновить железнодорожное сообщение уже с осени 2022 года. Меморандум о взаимопонимании между министерствами и развитие железнодорожного сообщения в июне 2022 года подписали вице-премьер-министр Молдовы Андрей Спину и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Украина поддерживает Молдову

Молдова получила статус кандидата в члены ЕС. В России уже началась истерика по этому случаю. В частности, Дмитрий Медведев озвучил абсолютно циничные и абсурдные угрозы для Молдовы.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на российский бред.

"Мы поддерживаем народ и правительство дружественной Молдовы на фоне очередных угроз, звучащих из Москвы. Угрозы другим государствам – это все, что осталось России после десятилетий провальной политики, основанной на агрессии, принуждении и неуважении. Это лишь свидетельствует о слабости России", – заявил Кулеба.

Тем временем власти Молдовы заявили о намерении присоединиться к санкциям против России. Новость сообщил спикер парламента Игорь Гросу.

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