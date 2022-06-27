Зеленський наголосив, що солідарність Санду з Україною та українським народом є дуже важливою. Перед візитом до української столиці президентка Молдови відвідала Бучу, Ірпінь та Бородянку.

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У нас із Молдовою не лише спільний кордон, а й цінності та прагнення. Сьогодні зустрічаюся з президенткою Санду. Ваша солідарність з нашою країною та людьми дуже важлива,

– заявив президент.

Дату візиту Санду не афішували

Сергій Никифоров – прессекретар Володимира Зеленського – раніше повідомляв, що про візит Санду до Києва завчасно не повідомлятимуть. Відповідне рішення ухвалили з міркувань безпеки.

Вже 26 червня президентка Молдови заявила, що незабаром відвідає Київ. Жодних деталей вона не розкривала.

Олексій Кулеба 27 червня повідомив: Санду – вже в Україні. Він опублікував фото візиту президентки на Київщину, звільнену від російських окупантів. У Бучі, Бородянці та Ірпені Санду на власні очі побачила злочини росіян.

До української столиці Санду прибула під звуки повітряної тривоги.

Зауважте! Україна та Молдова домовилися відновити залізничне сполучення вже з осені 2022 року. Меморандум про взаєморозуміння між міністерствами та розвиток залізничного сполучення у червні 2022 року підписали віцепрем'єр-міністр Молдови Андрій Спину та міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Україна підтримує Молдову

Молдова отримала статус кандидата у члени ЄС. У Росії вже почалася істерика з цієї нагоди. Зокрема, Дмитро Медведєв озвучив абсолютно цинічні та абсурдні погрози Молдові.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на російську маячню.

"Ми підтримуємо народ і уряд дружньої Молдови на тлі чергових погроз, які лунають з Москви. Погрози іншим державам – це все, що залишилося Росії після десятиліть провальної політики, заснованої на агресії, примусі та неповазі. Це лише свідчить про слабкість Росії", – заявив Кулеба.

Тим часом влада Молдови заявила про намір доєднатися до санкцій проти Росії. Новину повідомив спікер парламенту Ігор Гросу.

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